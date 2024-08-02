Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


02 Ağustos 2024 11:53
Askere Yedek Subay Olarak Gideceklere Tavsiyeleriniz

Merhaba,

Askerliğini yedek subay olarak yapmış , yapıyor olan ve komutanlarımızdan, yedek subay olarak yapacak olanlara tavsiyeleriniz var mıdır?

Teşekkürler.İyi günler.

Not: Alakasız ve haset içeren ifadeler şikayet edilecektir.

Çok Yazılan Konular

1 Ağustos Resmi gazete de yayınlanan Dış Kaynak astsubay yönetmeliğiHotel kaydı hakkındaRapor Hakkında Bilgi Acil HkkTasarruf tedbirleri sadece TSK mensubuna mı var?

Sözlük

İslamcılık 1 yapılan iyiliklerin söylenmesi 3 kıygaşa 1 btk'nın türkiyede intagramı yasaklaması 3 yazışmalarda harf pintiliği 3 Seni sen yapan kötü huyların 3 var bunlar 1 Yemek yaparken dans etmek 1 paris yeşili 1 Trigger Warning 2024 1

Son Haberler

YKS tercihleri için son günİstanbul'un zam şampiyonu belli olduSuriye ve Irak'ın kuzeyinde 12 terörist etkisiz hale getirildiTurkcell Süper Kupa sahibini buluyorKamu personelinin saç ve sakal uzatması serbest midir?

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?