Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


02 Ağustos 2024 13:12
Bankacı eşin şarka atanması

S.a değerli meslektaşlarım eşim devlet bankasında çalışıyor. Mardin iline tayin isteyecek eşimin bana tabi olduğunu biliyorum ama eşimin kurumu atamayı direk yaparsa bende onunla gidebilir acaba 2 şarkı da yaptım batıda 3 senem doldu


kaptan34m
Daire Başkanı
02 Ağustos 2024 14:32
kardesim 1 defa ya mahsus Sen tabi olursun yani gidersin marine es durumundan

kaptan34m
Daire Başkanı
02 Ağustos 2024 14:33
kardesim 1 defa ya mahsus Sen tabi olursun yani gidersin mardine es durumundan

Chaos1903
02 Ağustos 2024 14:49

Teşekkürler atama daire ile de görüşeyim tlflari açarlar ise

kaptan34m, 33 dk. önce
kardesim 1 defa ya mahsus Sen tabi olursun yani gidersin marine es durumundan
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