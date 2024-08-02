Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


02 Ağustos 2024 13:19
Maaş ve ilişik kesme

Eğer maaş almak istemiyorsak ağustos da herhangi bir tarihte ilişik kesebilir miyiz?

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