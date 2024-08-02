Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


02 Ağustos 2024 13:40
YÖK Üniversiteler Görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavı ne zaman yapılacak ?.

Merhaba arkadaşlar. YÖK görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavı ne zaman yapılacak?. takvimde yazmıyor. tahmini olarak hangi ay olacağını bilen var mı*.

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