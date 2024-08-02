Yok mu Allah rızası için geçişlerle ilgili yardım

Daha önce 4b den 4 b ye geçemeyen iki memurluktan da olup üstüne ceza yiyen memurlar oldu.
Memurlar net ilgilenmiyor bu konuyla.
Sendikalar ilgilenmiyor.
Atandığım kurumu arıyorum net bilgi verebilir misiniz biz uğraşmayız diyip azarliyorlar.
C. Strateji daireyi arıyorum telefonlar açılmıyor.
Cimer den soruyorsun cevap gelmiyor.
Sözleşmeli 4b den kit 399 a geçiş var mı?
Net bilen birisi yok, herkes birşey söylüyor. İstifa edersen bir yıl kamu kurumuna sozlesmeli giremezsin diyorlar bazısı da istifa et yarın basla biri 657 diğeri 399 diyor.
2 3 senedir bunları çözemiyoruz.
7 yılda kimseyi azarlamadim hatalı olanlari bile hatalı birşey soranalri bile sadece bilgi almak istiyorsun hakaret ediyorlar, küfür ediyorlar şikayet etsen sen cezalı olursun tanidiklari var. Herkes daraldı valla yani iyice
Daha önce 4b den 4 b ye geçemeyen iki memurluktan da olup üstüne ceza yiyen memurlar oldu.
Memurlar net ilgilenmiyor bu konuyla.
Sendikalar ilgilenmiyor.
Atandığım kurumu arıyorum net bilgi verebilir misiniz biz uğraşmayız diyip azarliyorlar.
C. Strateji daireyi arıyorum telefonlar açılmıyor.
Cimer den soruyorsun cevap gelmiyor.
Sözleşmeli 4b den kit 399 a geçiş var mı?
Net bilen birisi yok, herkes birşey söylüyor. İstifa edersen bir yıl kamu kurumuna sozlesmeli giremezsin diyorlar bazısı da istifa et yarın basla biri 657 diğeri 399 diyor.
2 3 senedir bunları çözemiyoruz.
7 yılda kimseyi azarlamadim hatalı olanlari bile hatalı birşey soranalri bile sadece bilgi almak istiyorsun hakaret ediyorlar, küfür ediyorlar şikayet etsen sen cezalı olursun tanidiklari var. Herkes daraldı valla yani iyice