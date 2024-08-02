Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


02 Ağustos 2024 13:41
Yok mu Allah rızası için geçişlerle ilgili yardım

Daha önce 4b den 4 b ye geçemeyen iki memurluktan da olup üstüne ceza yiyen memurlar oldu.

Memurlar net ilgilenmiyor bu konuyla.

Sendikalar ilgilenmiyor.

Atandığım kurumu arıyorum net bilgi verebilir misiniz biz uğraşmayız diyip azarliyorlar.

C. Strateji daireyi arıyorum telefonlar açılmıyor.

Cimer den soruyorsun cevap gelmiyor.

Sözleşmeli 4b den kit 399 a geçiş var mı?

Net bilen birisi yok, herkes birşey söylüyor. İstifa edersen bir yıl kamu kurumuna sozlesmeli giremezsin diyorlar bazısı da istifa et yarın basla biri 657 diğeri 399 diyor.

2 3 senedir bunları çözemiyoruz.

7 yılda kimseyi azarlamadim hatalı olanlari bile hatalı birşey soranalri bile sadece bilgi almak istiyorsun hakaret ediyorlar, küfür ediyorlar şikayet etsen sen cezalı olursun tanidiklari var. Herkes daraldı valla yani iyice


kitbm
Aday Memur
02 Ağustos 2024 13:56

Geçenler var. Bugün görüştüm. 4 b den 399 a.

Geçebilirsin veya geçemezsin diye direkt bir madde bulunmadığından kafa karışıklığı var. Ben Teiaş a atandım aradım herhangi bir sıkıntı yok. Burada istifa sonrası başlayabilirsin dendi.

4b den 4b ye 1 yıl dolmadan aynı kadroyla geçemiyorsun.


ibrahim9206
Memur
02 Ağustos 2024 13:57

Sözleşmeli 4/B?den 399?a tabi kitlere istifa ederek geçebilirsiniz. Hiçbir sorun yok, farklı statüden farklı bir statüye geçiyorsunuz. Bizzat ben geçtim, 14 ay 4/B sözleşmeli büro personeli olaral çalıştım bir üniversite?de daha sonra 2023/1 ile kit?e atandım. 7 aydır görevdeydim, herhangi bir sorun olmadı.


Nakamuraaa
Şef
02 Ağustos 2024 14:16

geçebilirsin hiçbir sorun yok. Çevremde en az 10 kişi geçti dhmi teiaş vb kurumlara


vatoz16
Aday Memur
02 Ağustos 2024 14:34
İstifa edip ertesi gün başlarsın bizzat kendim geçtim

Sinan3401
Aday Memur
02 Ağustos 2024 14:54
ünvanın aynı ise başlatmayabiliyor kurumlar örneğin bir arkadaşım mühendis iken başka bir kuruma mühendis olarak atandı başlatmadılar.Ambar memuru olarak bir arkadaşım kitte çalışıyor memur olarak diğer kurum almadı ama dava etti süreç devam ediyor.Benim gördüğüm aynı ünvan ile kurum değişikliği problem olabiliyor ama düz memurluktan mühendisliğe geçiş oluyor.Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslar var orada da yazar ünvan değişikliği olunca istifa edip geçebilirsiniz ama ünvan değişikliği yoksa boşa istifa etmeyin bence.
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