Yok mu Allah rızası için geçişlerle ilgili yardım

ünvanın aynı ise başlatmayabiliyor kurumlar örneğin bir arkadaşım mühendis iken başka bir kuruma mühendis olarak atandı başlatmadılar.Ambar memuru olarak bir arkadaşım kitte çalışıyor memur olarak diğer kurum almadı ama dava etti süreç devam ediyor.Benim gördüğüm aynı ünvan ile kurum değişikliği problem olabiliyor ama düz memurluktan mühendisliğe geçiş oluyor.Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslar var orada da yazar ünvan değişikliği olunca istifa edip geçebilirsiniz ama ünvan değişikliği yoksa boşa istifa etmeyin bence.

ünvanın aynı ise başlatmayabiliyor kurumlar örneğin bir arkadaşım mühendis iken başka bir kuruma mühendis olarak atandı başlatmadılar.Ambar memuru olarak bir arkadaşım kitte çalışıyor memur olarak diğer kurum almadı ama dava etti süreç devam ediyor.Benim gördüğüm aynı ünvan ile kurum değişikliği problem olabiliyor ama düz memurluktan mühendisliğe geçiş oluyor.Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslar var orada da yazar ünvan değişikliği olunca istifa edip geçebilirsiniz ama ünvan değişikliği yoksa boşa istifa etmeyin bence.