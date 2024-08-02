Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


02 Ağustos 2024 13:59
657 4 b den 399 khk kuruma atanma

Atama olur mu? Kesin bilgiyi nereden öğrenebilirim. Müstafi mi sayılır gecebilir miyim.

Net nasıl öğrenebilirim


esinti111
Aday Memur
02 Ağustos 2024 14:54

Geçebilirsin

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Doğum izni..Öğretmenin tam adı okul internet sitesinde tam olarak mı yayınlanmalıdır?Artan müdür yardımcıları istifalarıAncak bu rezalet beni bulurdu. Atama iptali olmaması.İkinci il içi yer değiştirme sonucunu açıklayan illerİl içi ilişik kesmeSağlık durumu mazeretiAçık lise sınav görevleriGüvenlik görevlisi mi olsam!Meslekten atılmak için daha ne yapayım

Sözlük

yapılan iyiliklerin söylenmesi 3 açık hava sineması 3 3 dakika içinde entry düzenleme şansı 2 Sunumluk 2 var bunlar 1 patron 2 yapay zeka 6 aşkımız bitecek 1 domates peynir ekmek 3 metazori 1

Son Haberler

Tarihi MİT operasyonu dünya basınındaŞimşek: Cari açıkta kayda değer gerileme bekliyoruzOrman ürünleri ORKOD uygulamasıyla takip edilecekDışişleri'nden İsrail'e tepkie-Devlet'te kullanıcı sayısı 66 milyonu geçti

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?