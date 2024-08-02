Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


02 Ağustos 2024 14:01
Ocak zammı % 20 yi bulur

5 ağustosta açıklanacak rakam 2.40 ı bulur aylık bazda ocağa kadar 14 15 i bulur 6 da toplu sözleşme 20 civarı olur


ogretmenadayi22
Memur
02 Ağustos 2024 14:23
10 u geçmez hadi olsun 11

oflurecep
Daire Başkanı
02 Ağustos 2024 14:23

Gerçekçi olalım, %10 tahmini olacağıdır. En fazla 15 diyelim ama olmaz. Belki eksi atacaklar olacak ama bu hiçbirşeyi değiştirmeyecek.


M Can
Genel Müdür
02 Ağustos 2024 14:25

Gerçek enflasyon verileri ile bu rakama yakın olması normal derdim ama TUIK gibi bir kurum varken maksimum 12 - 14 aralığında tutarlar..


Doganes1997
Aday Memur
02 Ağustos 2024 14:27
gercek enflasyon yüzde yüz de olsa tuik emir geregi yuzde 10 üstüne cikamayacagi ve yardi da buna dur diyemeyeceği için yuzde 10 u geçmez ocak zammı, makam ve emir verme yetkisine sahip kişiler emir ile enflasyon rakamları ile oynadığı surece bu artik böyle,

alikuşcu
Aday Memur
02 Ağustos 2024 14:37

6 aylık enflasyona 6 eklemeyeceksin yaklaşık 4 çıkaracaksın. 14 enflasyon olursa 10 zam alacaksın.


Kualalumpur1
02 Ağustos 2024 14:45

Temmuzu ocaktan düşmüyorlar enflasyon artı ts


Kualalumpur1
02 Ağustos 2024 14:47

Toplu sözleşmenin 10 luk kısmı temmuz ocaktan düşmeyecek


satac123
Şube Müdürü
02 Ağustos 2024 14:52

Daha artışın nasıl hesaplanacağından haberiniz yok bir de başlık açmışsınız. Dediğiniz gibi 6 aylık enflasyon yüzde 15 olursa ocakta maaş artışı toplamda %10 oluyor zaten.


eem94
Şef
02 Ağustos 2024 14:53

Kardeş yüzde 6'yı eklemişsin de ocakta aldığımız yüzde 10 u çıkarmamışsın onu da çıkar. Yüzde 10-15 arası bir zam alırız tahminimce o da geçen ay ve bu ay elektrik ve doğal gaz zammından dolayı .


eem94
Şef
02 Ağustos 2024 14:55

Temmuzda aldığımız yüzde 10 olacak pardon ocak yazmışım.


Kualalumpur1
02 Ağustos 2024 14:59

Temmuzdaki yüzde 10 ocak zammından düşülmez yıllardır böyle cahillik yapmayın


Kualalumpur1
02 Ağustos 2024 15:01

Ocak temmuzdan düşer ama

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