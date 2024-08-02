Ocak zammı % 20 yi bulur

gercek enflasyon yüzde yüz de olsa tuik emir geregi yuzde 10 üstüne cikamayacagi ve yardi da buna dur diyemeyeceği için yuzde 10 u geçmez ocak zammı, makam ve emir verme yetkisine sahip kişiler emir ile enflasyon rakamları ile oynadığı surece bu artik böyle,

gercek enflasyon yüzde yüz de olsa tuik emir geregi yuzde 10 üstüne cikamayacagi ve yardi da buna dur diyemeyeceği için yuzde 10 u geçmez ocak zammı, makam ve emir verme yetkisine sahip kişiler emir ile enflasyon rakamları ile oynadığı surece bu artik böyle,