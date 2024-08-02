Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


02 Ağustos 2024 14:02
4b den 399 a geçiş

Net bilgi nereden kimden öğrenilebilir.

Ceza yememek adına?


StMngr
Daire Başkanı
02 Ağustos 2024 14:34
Konu ile ilgili profesyonellerden.
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

2024 mart donemi docentlik basvurulari2024 akademik kadro izinleri2023 ekim donemi docentlik basvurulariAkademik zam4b den 399 a geçişEYT ile emekli olan akademisyenYeni doçentlik kriterleri ve yargı süreciVakif univ.deki akademisyene maas duzenlemesi

Sözlük

efsanevi yaratık 2 bayanların çantaları 2 dünyayı kurtarmak isteyen kimse 3 3 dakika içinde entry düzenleme şansı 2 aşkımız bitecek 2 mal mülk biriktirmeye karşı olan insan 2 dermessten hoşlanmayanlar başlığı 4 süleyman soylu 1 bilgisi olmadan fikri olmak 5 bardakta çayı soğutmak 1

Son Haberler

Tarihi MİT operasyonu dünya basınındaŞimşek: Cari açıkta kayda değer gerileme bekliyoruzOrman ürünleri ORKOD uygulamasıyla takip edilecekDışişleri'nden İsrail'e tepkie-Devlet'te kullanıcı sayısı 66 milyonu geçti

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?