Kronik rahatsızlık raporu

Diyabet olan personel Kronik rahatsızlığını belgelendirir raporu Sağlık kurulundan mı almalı? Bu raporu komisyona sunmaya gerek var mı? Bazı günler rahatsız oluyorum. Ayrıca valilik il genelinde hava şartlarından öte idari izin verdiği zamanlar oluyor. Çoğu kişide bu hastalık var ama mesleğinde verdiği stres ve yoğunluk ile birleşince bazı zamanlar çekilmez oluyor. Raporlandırıp komisyona verip vermeme konusunda kararsızım. Fikir verebilecek var mı?

Diyabet olan personel Kronik rahatsızlığını belgelendirir raporu Sağlık kurulundan mı almalı? Bu raporu komisyona sunmaya gerek var mı? Bazı günler rahatsız oluyorum. Ayrıca valilik il genelinde hava şartlarından öte idari izin verdiği zamanlar oluyor. Çoğu kişide bu hastalık var ama mesleğinde verdiği stres ve yoğunluk ile birleşince bazı zamanlar çekilmez oluyor. Raporlandırıp komisyona verip vermeme konusunda kararsızım. Fikir verebilecek var mı?