Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


02 Ağustos 2024 14:25
Kronik rahatsızlık raporu
Diyabet olan personel Kronik rahatsızlığını belgelendirir raporu Sağlık kurulundan mı almalı? Bu raporu komisyona sunmaya gerek var mı? Bazı günler rahatsız oluyorum. Ayrıca valilik il genelinde hava şartlarından öte idari izin verdiği zamanlar oluyor. Çoğu kişide bu hastalık var ama mesleğinde verdiği stres ve yoğunluk ile birleşince bazı zamanlar çekilmez oluyor. Raporlandırıp komisyona verip vermeme konusunda kararsızım. Fikir verebilecek var mı?

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