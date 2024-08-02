Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han



Becayiş istiyor
02 Ağustos 2024 14:30
Tayin

Mrblar sağlık bakanlığında eş durumu tayini yapan iller arası tayin yapamıyor mu beş yıl boyunca bilen var mı acaba

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