Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


02 Ağustos 2024 14:53
Biten soruşturmadaki usulsüzlüklerin 3 yıl sonra tespiti halinde neler yapılabilir

Arkadaşlar 2021 yılında uyarı cezası ile kapanan, ancak bu gün için usulsüzlükler yapıldığı ortaya çıkan 2021 yılına ait dosyanın tetkiki yada yeniden açılması veyahut ta dava edilebilmesi mümkünmü yada o dosyaya ulaşmak için ne tür bir formül bulunabilir

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