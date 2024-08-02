Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


02 Ağustos 2024 14:53
Biten soruşturmadaki usulsüzlüklerin 3 yıl sonra tespiti halinde neler yapılabilir

Arkadaşlar 2021 yılında uyarı cezası ile kapanan, ancak bu gün için usulsüzlükler yapıldığı ortaya çıkan 2021 yılına ait dosyanın tetkiki yada yeniden açılması veyahut ta dava edilebilmesi mümkünmü yada o dosyaya ulaşmak için ne tür bir formül bulunabilir

Çok Yazılan Konular

Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?İşe Gelmeyen Memurİfade AlınmaJandarma; ihraç / açığa alma / ihraçtan ve açıktan iade / adli soruşturmalarıMemurum, ek iş yapacağımSicil notu acil yardımÖzürsüz ve Mazeretsiz Göreve gelmemekTSK'dan kendi isteğiyle ayrılma

Sözlük

akıl verme huzur ver 1 kıygaşa 2 Selanik gevreği 1 bilgisi olmadan fikri olmak 5 genco erkal 1 metazori 1 patron 2 iyi insan olmak 3 Alışveriş listesi 1 Bugün olanlar 1

Son Haberler

Türkiye'nin madeni parası 100 yaşındaKahvehaneyi tüfekle tarayıp otomobil gasbeden saldırgan ölü bulunduEskişehir'de köpeğine kötü muamelede bulunan kişi tutuklandıSuikasta uğrayan İsmail Heniyye Katar'da toprağa verildiÖSYM açıkladı: YKS tercih süresi uzatıldı

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?