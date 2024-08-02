Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


02 Ağustos 2024 15:05
Sınıf öğretmenliği göz kusuru şartı nedir?

Merhabalar. Aday öğrenci olarak tercihlerimi sınıf öğretmenliğine verdim fakat bugün 2024 resmi ÖSYM tercih kılavuzunda şu ibareye denk geldim.

`` her iki gözün toplam görmesi en az 10/10 olmayan ve renk algılama bozukluğu olan görme engellilerin Sınıf

Öğretmeni olarak Millî Eğitim Bakanlığı tarafından ataması yapılmamaktadır.``

Böyle bir bilgiye başka hiçbir yerde ulaşamadım. Burada kast edilen nedir bilgisi olan hocalarım aydınlatırsa çok sevinirim. Tam görme mi isteniyor?

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