Sınıf öğretmenliği göz kusuru şartı nedir?

Merhabalar. Aday öğrenci olarak tercihlerimi sınıf öğretmenliğine verdim fakat bugün 2024 resmi ÖSYM tercih kılavuzunda şu ibareye denk geldim.

`` her iki gözün toplam görmesi en az 10/10 olmayan ve renk algılama bozukluğu olan görme engellilerin Sınıf

Öğretmeni olarak Millî Eğitim Bakanlığı tarafından ataması yapılmamaktadır.``

Böyle bir bilgiye başka hiçbir yerde ulaşamadım. Burada kast edilen nedir bilgisi olan hocalarım aydınlatırsa çok sevinirim. Tam görme mi isteniyor?