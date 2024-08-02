özel sektör eş durumu tayini

Ben 2022 yılında sözleşmeli olarak Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde çalışmaya başladım. 2023 yılında Cumhurbaşkanı kararnamesi ile kadroya geçtim. Eşim özel sektörde kendine ait iş yerinde çalışmakta. 5 yıldır aktif olarak sigortasını yatırıyor. Eş durumu tayini hakkım var mı ?

Ben 2022 yılında sözleşmeli olarak Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde çalışmaya başladım. 2023 yılında Cumhurbaşkanı kararnamesi ile kadroya geçtim. Eşim özel sektörde kendine ait iş yerinde çalışmakta. 5 yıldır aktif olarak sigortasını yatırıyor. Eş durumu tayini hakkım var mı ?