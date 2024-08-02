Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


02 Ağustos 2024 15:28
özel sektör eş durumu tayini
Ben 2022 yılında sözleşmeli olarak Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde çalışmaya başladım. 2023 yılında Cumhurbaşkanı kararnamesi ile kadroya geçtim. Eşim özel sektörde kendine ait iş yerinde çalışmakta. 5 yıldır aktif olarak sigortasını yatırıyor. Eş durumu tayini hakkım var mı ?

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