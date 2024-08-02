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Editörler : alex 10


02 Ağustos 2024 16:05
Süper Lig Tahmin Yarışması 1. Hafta

Maç Başlangıcı : 9 Ağustos 2024 Saat : 21:00

Kasımpaşa-Konya

Antalya-Göztepe

Alanya-Eyüp

Bodrum-Gaziantep

Samsun-Beşiktaş

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Rize-Başakşehir

Galatasaray-Hatay

Fenerbahçe-Adana demir

Sivas-Trabzon

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Sakarya-Keçiörengücü

Ümraniye-Çorum

Kocaeli-Gençlerbirliği

Bolu- Iğdır

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Skor Tahmini: Galatasaray-Hatay


sahip35
Müsteşar
02 Ağustos 2024 16:10

Kurallar:

Yıldızlı maçlar 2 puan, diğer maçlar 1 puan olarak değerlendirilecektir.

Hafta birincisine; eğer tek kişi ise +3 puan, 2 kişi ise +2 puan, 3 veya daha fazla kişi ise +1 puan verilecektir.

Bir maçı sadece bir kişi bilmişse o yarışmacıya +3 puan verilecektir.

Skor Tahminini doğru bilen tek kişi ise 3 puan alacaktır. Bilenler 1 den fazla olursa her yarışmacı 1 puan alacaktır.

Son katılım tarihi : İkinci Yarının Başlangıç Maçına kadardır.

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