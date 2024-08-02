Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


02 Ağustos 2024 16:11
Eş durumunda gidilen ile gitmeden önce araştırma

Eş durumunda gidilecek olan ilde hangi hastaneye hangi bölüme verileceğimizi kiminle görüşüyoruz


diyaliztekkk
Aday Memur
02 Ağustos 2024 16:16
il sağlık müdürlüğüyle

yilmaz7
Aday Memur
02 Ağustos 2024 16:26

atamanız il emrine yapıldığı için İl Sağlık müdürlüğünde atama birimine başvurmalısınız. Ayrılış yaparken size verilen evrakla sağlık müdürlüğüne gittiğinizde Atama birim sorumlusu ile görüşürsünüz. durumunuzu izah ettikten sonra atama birimine yönlendirilirsiniz ve atamanız yapılır.

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