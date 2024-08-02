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Editörler : oto-danisman-expert


02 Ağustos 2024 16:44
Kocaeli (Darica/Gebze/Cayirova) Satilik Temiz Ev Esyalari

Merhaba,

Ailece yurt disina tasinmaya karar verdigimizden oturu evimizdeki temiz esyalarimizi satmak istiyoruz. Tum esyalarimiz IKEA/Arcelik marka olup 3 bucuk yil kadar kullanilmis ve temizlerdir. Bir evin ihtiyaci olabilecek hemen her sey var. Yeni atanan memur arkadaslara toplu alimlarda yardimci olmaya calisiriz.

Fotograflar ive detaylar cin WhatsApp uzerinden 532 052 8757 numaradan gorusebiliriz.

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