Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


02 Ağustos 2024 17:30
1 Yıl Bekleme Süresi Hk.

Merhabalar. 14 temmuz itibari ile sözleşmeli 4b personelliğimden istifa ettim ve 16 temmuzda kadrolu bir kuruma atandım. Fakat çok pişmanım. Bu seneki sınava girmem durumunda aynı unvanda kadrolu ya da sözleşmeli olarak atanabilir miyim? 1 yıl bekleme sürem olur mu?


avukat0808
Aday Memur
02 Ağustos 2024 18:14

Merhaba neden pişman oldunuz

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