Gündem \ Kültür, Sanat ve Edebiyat
Editörler : Lanet


02 Ağustos 2024 18:04
İlk türkü çalışmam (evimde hazırladım)

Silinmese bari...

https://m.youtube.com/watch?v=e_6-6j-TqlQ

Çok Yazılan Konular

Son Kelimeyi Alıp Başa KoyalımNe Okuyorsunuz / Okudunuz / YorumlarınızAnagram Oyunuİzlemeye Değer Film ÖnerileriKendi Android zil seslerinizi nasıl yapabilirsiniz?

Sözlük

açık hava sineması 3 akıl verme huzur ver 1 reelbilgi.com 2 İslamcılık 1 dermessten hoşlanmayanlar başlığı 4 yapay zeka 6 efsanevi yaratık 2 Alışveriş listesi 1 iki yaka bir ismail 1 şu an çalan şarkı 7

Son Haberler

Usta oyuncu Genco Erkal son yolculuğuna uğurlandıE-Devlet'te en çok ziyaret edilen uygulama SGK Tescil ve Hizmet DökümüBorsa günü düşüşle tamamladıKastamonu'da şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı15 yaşındaki çocuk 14 yaşındaki arkadaşını öldürdü

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?