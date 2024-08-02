Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


02 Ağustos 2024 18:10
İl içi kararnameler ne zaman gelir

Arkadaşlar il içi kararnameler ne zaman gelir?


lpdeniz
Memur
02 Ağustos 2024 18:10
geldi

SedaseseverR
Aday Memur
02 Ağustos 2024 18:12

Hangi şehir? izmir ?de kararnameler gelmedi henüz.

lpdeniz, 47 dk. önce
geldi

lpdeniz
Memur
02 Ağustos 2024 18:16
Ankara
SedaseseverR, 45 dk. önce

Hangi şehir? izmir ?de kararnameler gelmedi henüz.

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Doğum izni..Öğretmenin tam adı okul internet sitesinde tam olarak mı yayınlanmalıdır?Ancak bu rezalet beni bulurdu. Atama iptali olmaması.Artan müdür yardımcıları istifalarıAçık lise sınav görevleriSağlık durumu mazeretiİkinci il içi yer değiştirme sonucunu açıklayan illerİl içi ilişik kesmeMüdür yardımcılığından istifa edip öğretmenliğe geçmek2024 il emri

Sözlük

sevgililik dönemi 1 İslamcılık 1 aşkımız bitecek 2 iyi insan olmak 3 Savaş 1 güne bir söz bırak 3 gnome 2 dermessten hoşlanmayanlar başlığı 4 mal mülk biriktirmeye karşı olan insan 2 pişi 3

Son Haberler

Usta oyuncu Genco Erkal son yolculuğuna uğurlandıE-Devlet'te en çok ziyaret edilen uygulama SGK Tescil ve Hizmet DökümüBorsa günü düşüşle tamamladıKastamonu'da şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı15 yaşındaki çocuk 14 yaşındaki arkadaşını öldürdü

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?