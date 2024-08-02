Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


02 Ağustos 2024 18:16
İstifa Hakkında
Merhabalar, vakıf üniden istifa edildiginde ortalama onaylanması kaç gğn sürüyor bilen biri var mı? Ve istifayı yazılan günü mü yoksa istifanın onaylandığı günü mü baz alıyolar iş çıkış günü için ve bu süre de yine maaş yatıyor mu yoksa yatmıyor? Bilen biri varsa cevaplarsa sevinirim?

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