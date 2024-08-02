İstifa Hakkında

Merhabalar, vakıf üniden istifa edildiginde ortalama onaylanması kaç gğn sürüyor bilen biri var mı? Ve istifayı yazılan günü mü yoksa istifanın onaylandığı günü mü baz alıyolar iş çıkış günü için ve bu süre de yine maaş yatıyor mu yoksa yatmıyor? Bilen biri varsa cevaplarsa sevinirim?

Merhabalar, vakıf üniden istifa edildiginde ortalama onaylanması kaç gğn sürüyor bilen biri var mı? Ve istifayı yazılan günü mü yoksa istifanın onaylandığı günü mü baz alıyolar iş çıkış günü için ve bu süre de yine maaş yatıyor mu yoksa yatmıyor? Bilen biri varsa cevaplarsa sevinirim?