Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


02 Ağustos 2024 18:47
BECAYİİİŞ( Ankaradan Van a gelmek isteyen memur arkadaşlar yazabilir)
Arkadaşlar ben Van Yüzüncüyıl Üniversitesinde kadrolu bilgisayar işletmeniyim. Ankara da herhangi bir kurum olabilir farketmez. Ankara'ya eş durumumdan kaynaklı taşınmak zorundayım. gelmek isteyenler yazabilir mi

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