Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


02 Ağustos 2024 18:54
Askerde geçen süre fiili hizmetten sayılır mı?

Merhaba arkadaşlar. Çarşı mahalle bekçisi olmuş askerliğini bedelli olarak yapmış kişide bedelli askerliği 1 ay fiili hizmet olarak sayıyormu. Yani izinlerin açılması için 12 ay geçmesi gerekirken 1 ay fiili hizmet sayıp 11 ayda açılıyormu?

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