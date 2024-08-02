KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


02 Ağustos 2024 18:54
Çarşı mahalle bekçisi bedelli askerlik fiili hizmet

Merhaba arkadaşlar. Çarşı mahalle bekçisi olmuş askerliğini bedelli olarak yapmış kişide bedelli askerliği 1 ay fiili hizmet olarak sayıyormu. Yani izinlerin açılması için 12 ay geçmesi gerekirken 1 ay fiili hizmet sayıp 11 ayda açılıyormu?

Çok Yazılan Konular

Talasemi minör nedeniyle polis olamadımSağlık daire başkanlığı E-nabızİntervertebral disk bozuklukları

Sözlük

hırsız vaaaaaaar! 1 bayanların çantaları 1 var bunlar 1 aşkımız bitecek 2 Trigger Warning 2024 1 sabit fikirli 2 entry kelimesinin türkçesi 2 likantropi 2 Renjiro 1 btk'nın türkiyede intagramı yasaklaması 5

Son Haberler

Özgür Özel: Genel seçimlerde hep beraber bunlardan kurtulacağızÖzel güvenlik temel ve yenileme eğitimi sınavı 25 Ağustos'ta yapılacakOto pazarında daralma sürüyor: Satışlar yüzde 17,5 gerilediBakan Memişoğlu: Sağlıkçılar, insanları yaşatmak için çaba harcıyorİki bakanlık süt piyasasına yönelik inceleme başlattı

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?