Zonguldak Taş kömürü Elk.müh görevi

Arkadaşlar TTK da çalışan mühendis var mı? Elektrik mühendisleri ne iş yapar?Sahada nelere dikkat etmeliyiz? İş güvenliği eğitimi verilir mi? İş yoğunluğu nasıl, görevi nedir? Kalacak yer için öneriniz nedir?Bazı yerlerde apart yok.Misafirhanede uzun süre kalmaya yeni başlayanlar için şans verirler mi?

Sorumlu olunacak işle ilgili işleyiş nasıldır? Genel olarak saha kontrolü,yazışma dosyalama işleri mi var yoksa farklı görevler de olur mu? Timlere dağıtım neye göre olur.Mülakat olur mu?