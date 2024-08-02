KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


02 Ağustos 2024 18:57
Zonguldak Taş kömürü Elk.müh görevi

Arkadaşlar TTK da çalışan mühendis var mı? Elektrik mühendisleri ne iş yapar?Sahada nelere dikkat etmeliyiz? İş güvenliği eğitimi verilir mi? İş yoğunluğu nasıl, görevi nedir? Kalacak yer için öneriniz nedir?Bazı yerlerde apart yok.Misafirhanede uzun süre kalmaya yeni başlayanlar için şans verirler mi?

Sorumlu olunacak işle ilgili işleyiş nasıldır? Genel olarak saha kontrolü,yazışma dosyalama işleri mi var yoksa farklı görevler de olur mu? Timlere dağıtım neye göre olur.Mülakat olur mu?


Eemci012024
02 Ağustos 2024 19:03

Geçen yıllarda atanıp tecrübelerini ve ilk başladığında yaşadıklarını anlatacak tecrübeli abilerimizin fikirlerini bekliyorum


EEMMÜHENDİS2024
Aday Memur
02 Ağustos 2024 20:00

Hocam öncelikle hayırlı olsun bende elektrik elektronik mühendisiyim bu sene 94,5 netim var atanmam?


Eemci012024
02 Ağustos 2024 20:33

Sagolun hocam.Güzel bir net çıkarmışsiniz.Alim sayısı önemli.Ama nereyi istediğinize de bağlı.Ortalama bir yere yeter bence.Tercih döneminde umut her zaman olmalı.

EEMMÜHENDİS2024, 46 dk. önce

Hocam öncelikle hayırlı olsun bende elektrik elektronik mühendisiyim bu sene 94,5 netim var atanmam?

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