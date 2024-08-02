Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


02 Ağustos 2024 19:03
Yedek Astsubay İzin

Merhaba, Kasım celbinde yüksek ihtimal Paramedik olduğum için Astsubay olarak çağırılıcam. Astsubay olarak gittiğimi varsayarak izinler hakkında bir soru sormak istiyorum.

Bildiğim kadarıyla 26 gün izin hakkı oluyor. Bu izni hiç kullanmadan erken terhis olma hakkı var mı?

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