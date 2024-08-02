Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


02 Ağustos 2024 19:09
İstanbulda memur olmak

Hayat şartları inanılmaz derecede zorlaştı maaşın yarısı kiraya gidiyor hersey ateş pahası üzerine bide yoğun iş temposu 50 yaşını doldurmadan kanser olmasak iyi


SüVari24
Aday Memur
02 Ağustos 2024 19:14
bu İstanbulda herşey fazla maaş az. ne halin kalıyor ne paran geçinmek çok zor coooooook

Dead.588
Memur
02 Ağustos 2024 19:33

Ben bu yüzden artık istifa edecem


erkn055
Memur
02 Ağustos 2024 19:36
kiralar ne kadar İstanbul'da
Dead.588, 1 saat önce

Ben bu yüzden artık istifa edecem


Rıfkıpolis
Aday Memur
02 Ağustos 2024 19:45

Düzgün bir evde oturayım dersen 20 25 bin arası

erkn055, 1 saat önce
kiralar ne kadar İstanbul'da

Dead.588
Memur
02 Ağustos 2024 19:50

Artık asgari ücretliden farkım kalmadı


Rıfkıpolis
Aday Memur
02 Ağustos 2024 19:57

Valla devrem 11 yıllık memurum 11 yıldır istanbuldayım bu ay zamlı yatan 57 bin maaş 24 bin tl oldu kira çocukların okuluna yakın diye ev değiştiremiyorum hanım çalışmıyor iki tane çocuk var çocukların masrafı faturalar pazar alışverişi derken birikim dahi yapamıyoruz yeni evlenen kardeşlerim mutlaka memurla evlenin diyorum tek maaş çok zor

Dead.588, 57 dk. önce

Artık asgari ücretliden farkım kalmadı


Dead.588
Memur
02 Ağustos 2024 20:00

Anlıyorum abi anlıyorum benim de borçlardan dolayı maaşım 40 bin yatıyor ben de zar zor geçiniyom bırak ayın sonunu görmeyi son 15 günü bile göremiyom

Rıfkıpolis, 50 dk. önce

Valla devrem 11 yıllık memurum 11 yıldır istanbuldayım bu ay zamlı yatan 57 bin maaş 24 bin tl oldu kira çocukların okuluna yakın diye ev değiştiremiyorum hanım çalışmıyor iki tane çocuk var çocukların masrafı faturalar pazar alışverişi derken birikim dahi yapamıyoruz yeni evlenen kardeşlerim mutlaka memurla evlenin diyorum tek maaş çok zor


Rıfkıpolis
Aday Memur
02 Ağustos 2024 20:03

Allah hepimizin yardımcısı olsun istanbuldan gitmeden bize rahat yok

Dead.588, 47 dk. önce

Anlıyorum abi anlıyorum benim de borçlardan dolayı maaşım 40 bin yatıyor ben de zar zor geçiniyom bırak ayın sonunu görmeyi son 15 günü bile göremiyom


Dead.588
Memur
02 Ağustos 2024 20:09

Abi sadece paradan da değil çok kalabalık her yer uzak en yakın mesefe yarım saat sürüyor bir yerde bir yere gitmek sıkıntı her türlü insan var mahalleler sıkıntılı insan profilleriyle dolu

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