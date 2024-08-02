Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


02 Ağustos 2024 19:32
kurum içi yer değişikliği
tıbbi sekreterin yılda en fazla kaç birim değişikliği yapılabilir

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