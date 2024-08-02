Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


02 Ağustos 2024 20:09
Raporlar (30.06.2025) tarihine kadar uzatıldı! Sorum var Lütfen Cevap

Arkadaşlar olası şubat alımlarında atanmayı düşünüyorum güzel bir puanım var . Engelli Kurul Raporum 17.01.2025 tarihinde sona eriyor ama internette Sağlık Bakanı Yardımcısının yazısı var raporlar 30.06.2025 tarihine kadar uzatıldı diye. Atandığım kuruma süresi dolmuş raporum ve ilgili uzatma yazısı ile başvurursam herhangi bir problemle karşılarşır mıyım ? Yazıda vergi indirimi ve istinası diye bir ibare var bu ''istinası'' denilen olay ne oluyor? Bilgisi olan biri varsa cevap bekliyorum lütfen. Cimerede yazdım onlarda cevap vermiyor.

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