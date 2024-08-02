KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


02 Ağustos 2024 20:22
Ataması iyi ve ya önü açık olan AÖF Lisans bölümleri

Merhaba,

Sözelde 25K, eşit te 252K sıralamam var. Öneri alabilir miyim.


furkan yedek
Şef
02 Ağustos 2024 20:39
özel eğitim var ama puan yeter mi bilmiyorum
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