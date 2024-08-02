Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


02 Ağustos 2024 20:44
Lütfen yardımmm !!

Merhaba Adalet Bakanlığında kadrolu katip olarak görev yapıyorum. İzmirden eş durumu tayini ile güney doğunun bir ilçesine geldim. Boşandık, karar kesinleşti. Ailem Samsunda yaşıyor onların yanına gitmek istiyorum. Dilekçe vereceğim ama daha önceden başına böyle bir şey gelmiş veya duyan bilen varsa bilgi verirseler sevinirim. Benim için çok önemli


keremben82
Şef
02 Ağustos 2024 21:05

Bunu Genel Müdürlüğümüze bildiriniz.Müdürlüğümüz bu konularda oldukça hassas


sılamcanım
Aday Memur
02 Ağustos 2024 21:53

Herkes olumsuz olur diye yorum yapıyor. Dilekçe yazmaktan korkuyorum resmen olumsuz cevap gelir diye


sılamcanım
Aday Memur
02 Ağustos 2024 22:14

Daha önce yaşamış ve kabul olmuş emsal karar arıyorum

keremben82, 1 saat önce

Bunu Genel Müdürlüğümüze bildiriniz.Müdürlüğümüz bu konularda oldukça hassas

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