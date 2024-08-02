Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


02 Ağustos 2024 21:01
Yedek Subay Öğretmen

Merhaba bugün açıklanan celp sonuçlarıyla yedek subay öğretmenlik çıktı konuştuğum bir kaç kişi öğretmen askerlik acemi birliği Samsun'da oluyor demişlerdi İzmir çıktı bilgisi olan var mı?


tonya61
Aday Memur
02 Ağustos 2024 22:17
Bizim zamanımızda Burdur ve Manisa'da oluyordu.Değişiklik gösterebiliyor,rahat olunuz.
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