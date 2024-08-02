KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


02 Ağustos 2024 21:05
Yedek subay öğretmen

Yedek subay öğretmenlik acemi birliği Samsunda oluyor diye biliyordum ancak İzmir çıktı bilgisi olan varmı

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