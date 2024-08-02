Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


02 Ağustos 2024 21:17
Açıktan atama..Belediye..DMK 93..
Arkadaşlar merhaba.. Belediyelere Açıktan atama ile başvuruda bulunabilir miyiz? Ben emekli kamu görevlisiyim.. Malulen emekliyim.. Sağlık sebepleri.. Emniyet hizmetleri sınıfı.. DMK madde 93 kapsamında sanırım bu mümkün.. Boş kadro,yeniden alınacak Sağlık raporu ve kurum takdiri ile birlikte Açıktan atama olabiliyormuş.. Bu şekilde araştırdım.. Yine de sormak ve teyit etmek istedim.. Bilgisi olan var mı arkadaşlar bu konu ile alakalı.. Teşekkürler..

hsnd
Başbakan Müsteşarı
02 Ağustos 2024 21:27
Tamamen kurumun takdirinde olan bir durum.

Maverıck
Şube Müdürü
02 Ağustos 2024 21:32
Teşekkürler.. Yani alma zorunlulukları yok.. Boş kadro olsa dahi.. Peki değerlendirme süreci nasıl? Bilginiz var mı acaba?
hsnd, 1 saat önce
Tamamen kurumun takdirinde olan bir durum.

hsnd
Başbakan Müsteşarı
02 Ağustos 2024 22:03
Maalesef süreç konusunda bilgim yok. Evet atama zorunlulukları yok. Kurumlara bu tip dönüşler için 1-2 kadro ancak ayrılıyor bunu da sizin kullanmaları için ikna etmeniz gerekiyor bir şekilde. Mevzuat kesinlik belirtmiyor sadece ihtimal veriyor 'atanabilir' şeklinde.
Maverıck, 1 saat önce
Teşekkürler.. Yani alma zorunlulukları yok.. Boş kadro olsa dahi.. Peki değerlendirme süreci nasıl? Bilginiz var mı acaba?

Maverıck
Şube Müdürü
02 Ağustos 2024 22:10
anladım.. çok teşekkür ederim..
hsnd, 29 dk. önce
Maalesef süreç konusunda bilgim yok. Evet atama zorunlulukları yok. Kurumlara bu tip dönüşler için 1-2 kadro ancak ayrılıyor bunu da sizin kullanmaları için ikna etmeniz gerekiyor bir şekilde. Mevzuat kesinlik belirtmiyor sadece ihtimal veriyor 'atanabilir' şeklinde.
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