Açıktan atama..Belediye..DMK 93..

Arkadaşlar merhaba.. Belediyelere Açıktan atama ile başvuruda bulunabilir miyiz? Ben emekli kamu görevlisiyim.. Malulen emekliyim.. Sağlık sebepleri.. Emniyet hizmetleri sınıfı.. DMK madde 93 kapsamında sanırım bu mümkün.. Boş kadro,yeniden alınacak Sağlık raporu ve kurum takdiri ile birlikte Açıktan atama olabiliyormuş.. Bu şekilde araştırdım.. Yine de sormak ve teyit etmek istedim.. Bilgisi olan var mı arkadaşlar bu konu ile alakalı.. Teşekkürler..

Arkadaşlar merhaba.. Belediyelere Açıktan atama ile başvuruda bulunabilir miyiz? Ben emekli kamu görevlisiyim.. Malulen emekliyim.. Sağlık sebepleri.. Emniyet hizmetleri sınıfı.. DMK madde 93 kapsamında sanırım bu mümkün.. Boş kadro,yeniden alınacak Sağlık raporu ve kurum takdiri ile birlikte Açıktan atama olabiliyormuş.. Bu şekilde araştırdım.. Yine de sormak ve teyit etmek istedim.. Bilgisi olan var mı arkadaşlar bu konu ile alakalı.. Teşekkürler..