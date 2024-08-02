Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


02 Ağustos 2024 21:34
Politika faizi

Önümüzdeki aylarda politika faizi düşerse kredi kartı nakit avans faizide düşer mi kmh faizleri düşer mi


Kualalumpur1
02 Ağustos 2024 21:35

Bankacı arkadaşlar yorumlarmısınız

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