Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


02 Ağustos 2024 21:52
4B sözleşmeli üniversite personeli evrak teslimi sonrası gitmemesi hk.

Sözleşmeli olarak bir üniversiteye büro personeli olarak atandım. Evraklarımı teslim ettim ama sözleşme imzalamadım. daha sonrasında arşiv araştırması süreci devam ederken 2024/1 ataması ile sgk icra memurluğuna atandım. Üniversitede çalışmak istemiyorum. Sözleşme imzalamayacağım. Bu durum Kadrolu atamama engel olur mu?

Bilgisi olan cevaplayabilir mi?

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