Radyoloji uzmanı için öneri

Arkadaşlar merhaba bir rahatsızlığımdan dolayı iki farklı uzmana gittim ikiside farklı yorumladı.İstanbul'da tavsiye edebileceğiniz hekim var mı acaba ?

Arkadaşlar merhaba bir rahatsızlığımdan dolayı iki farklı uzmana gittim ikiside farklı yorumladı.İstanbul'da tavsiye edebileceğiniz hekim var mı acaba ?