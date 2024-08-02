Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


02 Ağustos 2024 22:35
Kurumun bakanlık değişikliği

Arkadaşlar 2023 yılında gençlik ve Spor bakanlığına güvenlik memuru olarak atandım.Şuan kredi yurtlar kurumunda görev yapıyorum.söylentilere göre kredi yurtlar kurumu, gençlik ve Spor bakanlığından ayrılıcakmış.Böyle birşey olursa KYK'damı kalırım yoksa GSB gerimi çağırır ?

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