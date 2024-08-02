Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


02 Ağustos 2024 22:38
Özelde çalışan eş başvuru sürecinde iş değişikliği yapasa ne olur?

mazeret tayini için önbaşvuruda bulundum. belgeleri yükledim ve onaylandı. eşimin bu süreçte farklı bir şirkette işe başlaması sorun yaratır mı acaba?


bahçesaray
Memur
02 Ağustos 2024 23:33
yaratmaz
Toplam 1 mesaj

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