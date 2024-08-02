Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


02 Ağustos 2024 22:47
Kamuda ebe olarak çalışırken farklı bir bölüm okumak hk.

Arkadaşlar iyi akşamlar, başlıkta belirttiğim gibi kamuda bir şehir hastanesinde ebe olarak 1.5 yıldır çalışıyorum. Nöbet ağırlıklı çalıştığım için bulunduğum şehirde farklı bir üniversite bölümü okuma düşüncem var. Uzun ve zor bir süreç olduğunun farkındayım ve inanılmaz kararsızım. İkinci bir lisans olacaksa insan içine sinsin istiyor. Bu konuda olabilecek bölüm fikirleriniz ya da tecrübelerinize dayanarak farklı bir kariyer yönelimi hakkındaki düşüncelerinizi öğrenebilir miyim ?

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