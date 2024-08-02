Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


02 Ağustos 2024 23:03
Kolluk gözetim büro amirliği

Kolluk gözetimi büro amirliği nereye bağlıdır? Tam olarak ne iş yapar? büyük şehir emniyet müdürlüklerinde yoğun mudur? branş eğitim kurs vs durumu mıdır? Bilgi için şimdiden teşekkürler


Soylu444
Memur
03 Ağustos 2024 02:09

Kolluk gözetim komisyonu illerde valiliğe bağlıdır il emniyette hukuk işleri şunu müdürlüğü bünyesi içerisinde kolluk gözetim kımisyonu büro amirliği olarak failiyet gösterir kolluk gözetime kolluk ile ilgili gelen ihbar şikayet ile ilgili soruşturmaları yürütür çok yoğun bi birim değil sadece istinabeli olarak müfettişin yerine yeminli katip olarak ifade alır , hukuk işleri ne iş yapıyorsa onları yapar kursu var müdür bilmiyorum hiç duymadım çünkü..


yalaz12
Aday Memur
03 Ağustos 2024 11:08

Teşekkürler

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