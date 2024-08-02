Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


02 Ağustos 2024 23:17
Memurlukla bağdaşmayacak hal ve hareketler den dolayı ihraç istemi bilgisi olan arkadaslar

görevi kötüye kullanmadan dava açıldı ve ilk etapta 13 ay ceza aldım daha sonra bakanlık avukatı mahkemeye dahil olmak için itiraz etti mahkeme tekrar açıldı idari yönden de memurlukla bağdaşmayacak hal ve yüz kizrtici fiil diyerek ihraç istemi ile dava açıldı ve şuan yd hala bekliyor soru bir ihraç olursam idari mahkeme sonucu ne olur soru iki yd dönme ihtimalim var mı sizce ilk sorusturmam daha soru üç hagb aldım hiç bişey olmasa bundan dolayı ihraç olurmuyum bilgisi olan arkadaşlar cevap verirse çok sevinirim


muallimmm4638
Aday Memur
02 Ağustos 2024 23:19
özelden dön konuşalım
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