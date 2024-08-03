Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


03 Ağustos 2024 00:10
Babamın vefatından dolayı tayin

İYİ GÜNLER POLİS MEMURUYUM BABAM VEFAT ETTİ ANNEME BAKMAK İÇİN DOĞUM YERİM OLAN KARAMAN İLİNE TAYİN İSTEYEBİLİR MİYİM BİR DE EVLİ KIZ KARDEŞİM VAR EVLİ AMA ORTAPEDİK ENGEL DURUMU VAR ONUNDA RAPORLU


under09
Aday Memur
03 Ağustos 2024 00:31

sen istedi devrem neden olmasın karaman çok tercih edilen bi il değil şansını dene


Yasin akpınar
Aday Memur
03 Ağustos 2024 00:43
Öncelikle başın sağolsun abicim.Allah rahmet eylesin . İstersende çok zor. Annenin yüzde 50 üstü engel raporu olması lazım Bazen onda bile Büyükşehir olmadıgı için olmayan arkadaşlar gördüm
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