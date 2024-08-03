Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Ağustos 2024 00:24
2025 ocak için 6, temmuz için 5 oranında zam için anlaşanlara hakkım helal değil

2028 seçimlerine ladar sürüneceğiz 2025 temmuz ayına kadar gıda satışı en az iki katlar

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