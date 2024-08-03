Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : crops35


03 Ağustos 2024 01:39
Isten çıkış kodu

04 kodu ile işten çıkarıldım. Aynı alanda Yeni bir işe girerken sıkıntı çıkarır mı

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Eski taşeron - yeni kadrolu işçiler

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