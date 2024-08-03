İl emri verilmeyecek.. Sizce verilmeli mi?

Bildiğiniz gibi bakanlık neredeyse her yıl eş durumu ve benzeri atamalarda il emri veriyor. Ve bu durum özellikle batıda ve büyük şehirlerde, şehir merkezlerinde yığılmaya sebep oluyor. Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu ankete 1 saat 9 dakikada , 2 kişi oy kullandı Bu anketekişi oy kullandı

Bildiğiniz gibi bakanlık neredeyse her yıl eş durumu ve benzeri atamalarda il emri veriyor. Ve bu durum özellikle batıda ve büyük şehirlerde, şehir merkezlerinde yığılmaya sebep oluyor. Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Eşler uygun pozisyonun bulunduğu bir ilde buluşmalı. İl emri her yıl verilmeli. İl emri uygulamasından vaz geçilmeli. Özür durumu ortadan kalkanlar geldikleri ile reesen atanmalı

Oyla