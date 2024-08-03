Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


03 Ağustos 2024 02:19

İl emri verilmeyecek.. Sizce verilmeli mi?
Bildiğiniz gibi bakanlık neredeyse her yıl eş durumu ve benzeri atamalarda il emri veriyor. Ve bu durum özellikle batıda ve büyük şehirlerde, şehir merkezlerinde yığılmaya sebep oluyor. Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Bu ankete 1 saat 9 dakikada, 2 kişi oy kullandı

Bildiğiniz gibi bakanlık neredeyse her yıl eş durumu ve benzeri atamalarda il emri veriyor. Ve bu durum özellikle batıda ve büyük şehirlerde, şehir merkezlerinde yığılmaya sebep oluyor. Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz?

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