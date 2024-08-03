Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


03 Ağustos 2024 03:17
Askere meslekten gitmek istiyorum ama çıkmazsa bedelli yapmak istiyorum

Merhaba, Askere meslekten(psikoloğum) gitmek istiyorum ama çıkmazsa bunu bedelliye dönüştürebilir miyim? Normal bir şekilde gitmek istemiyorum

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