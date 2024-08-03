Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


03 Ağustos 2024 07:56
Yedek Subay Boy Sınırı

Merhaba, yedek subaylık için boy sınırı nedir?

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