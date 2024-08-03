Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


03 Ağustos 2024 09:51
Yeni açılan merkezlere tayin iptali hk

Merhaba arkadaşlar geçen hafta açılan ilanda yeni kurulan merkezlere tayin talepleri toplanmıştı cuma açıklandı bu tayinden feragat etme hakkımız var mı aslında kimsenin önüne geçmemek adına açıklamamdan dilekçe vermiştim ama yetişmedi galiba

Ayrıca bu bölgelere havuzda da talep olmadığı için ek talep açılmış yani kimsenin önüne geçip vazgeçme gibi bi durum olduğunu sanmıyorum zaten deprem bölgesi oraya gitmek isteyenlerin çoğu gitmişti

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