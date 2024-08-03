Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


03 Ağustos 2024 10:45
İki Sözleşmelinin Eş Durumu Tayini Hakkında

Merhaba,

Eşim bu yıl nasipse sözleşmeli öğretmen olarak atanacak. Ben ise 19.09.2022 tarihinde sözleşmeli öğretmen olarak atandım ancak 7433 sayılı kanunla kadroya alındım. Kısacası benim de atama işlemlerim bir sözleşmeli öğretmen gibi yürüyor.

Eşimin farklı bir ile atanması durumunda Ağustos 2025 tarihinde yapılacak olan "iki sözleşmeli öğretmenin eş durumu" tayinine başvurmayı düşünüyorduk.

Ancak önceki yıl yapılan ilgili atamanın kılavuzunu incelediğimde şöyle bir madde bulunuyor;

"Birinci maddenin (a) veya (b) bentleri kapsamında öğretmen olarak görev yapan eşlerden

birinin 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla üç yıllık çalışma süresini tamamlayacak olması

durumunda her iki eş de bu kapsamda başvuruda bulunamayacaktır."

Bu durumda 30 Eylül 2025 tarihinde ben 3 yıl 11 günümü doldurmuş oluyorum. Anladığım kadarıyla biz sözleşmeli eş durumu yapamayacağız, bu durumda ben mazeret tayinine başvurup eşimin yanına mı gideceğim? 12 gün sebebiyle evimi terk edip kiraya gitmek, belki de 100 bin tl'yi geçecek taşınma masrafını karşılamak beni çok zorlayacak. Cevaplarınız için çok teşekkür ederim.

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